In een interview met de Britse krant The Times en het Duitse Bild prees Trump het Britse vertrek uit de Europese Unie. De president-elect is ervan overtuigd dat de brexit "een succes" zal worden en hij meent dat ook "andere landen" het Britse voorbeeld zullen volgen. Zo'n rechtstreekse aanval op de Europese Unie is ongezien voor een toekomstig Amerikaans president.

Minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders reageerde vanmorgen afwachtend. Hij wil de eerste rechtstreekse contacten met de nieuwe Amerikaanse regering afwachten. "Ik denk dat er veel is om samen te doen", verwees hij naar het conflict in Syrië en het Midden-Oosten. Reynders zegt dat "we moeten aantonen wat de meerwaarde van de Europese Unie is, en wellicht ook van de Navo."

"Het beste antwoord is Europese eenheid", luidt de reactie van de Franse minister van Buitenlandse Zaken Jean-Marc Ayrault. Hij wijst erop dat de internationale politiek "steeds meer regulering, concertatie en multilateralisme" vereist, en geen "terugkeer naar nationalisme en ieder voor zich". Ook Ayrault hoopt zo snel mogelijk met zijn nieuwe Amerikaanse collega Rex Tillerson aan tafel te zitten.