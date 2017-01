Trump deed de uitspraak in een interview met de Britse krant The Times. Tijdens een persmoment vanmorgen werd de woordvoerder van de Europese Commissie gevraagd om een reactie.

"U klaagt vaak als we zeggen dat we geen commentaar geven op commentaren. Daarom zal ik een verklaring afleggen die luidt als volgt: we hebben het interview met interesse gelezen", luidde het karige commentaar van Margaritis Schinas. Gevolgd door een brede glimlach.

"Is dat alles? Echt?", vroeg een verbouwereerde journalist. "Het gaat hier over de man die Amerikaans president gaat worden. Een van de machtigste mannen ter wereld stelt uw organisatie in vraag. Hij stelt existentiële vragen over de toekomst van de Europese Unie."Zegt u dan enkel dat u het interview met interesse gelezen hebt?"

Het antwoord van de Commissiewoordvoerder: "Ja. Nog iets anders?"