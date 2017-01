Dak van sporthal in Tsjechië stort in, spelers rennen voor hun leven

In de Tsjechische stad Ceska Trebova is het dak van een nieuwe sporthal bezweken onder een laag sneeuw van 25 centimeter. Op het moment van de instorting was er een wedstrijd aan de gang. De spelers renden voor hun leven toen het dak begon te kraken. Twee mensen raakten lichtgewond.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Dak van sporthal in Tsjechië stort in, spelers rennen voor hun leven

In de Tsjechische stad Ceska Trebova is het dak van een nieuwe sporthal bezweken onder een laag sneeuw van 25 centimeter. Op het moment van de instorting was er een wedstrijd aan de gang. De spelers renden voor hun leven toen het dak begon te kraken. Twee mensen raakten lichtgewond.