Wijwater. Véél wijwater. Daarmee heeft pastoor Jan van Noorwegen gisteren geprobeerd de Sint Jozefkerk in Tilburg ritueel schoon te krijgen nadat Omroep Tilburg vorig week per toeval had ontdekt dat in zijn kerk opnames voor een pornofilm hadden plaatsgevonden. Dat gebeurde door een productiehuis in dienst van Kim Holland, een bekende porno-actrice en -producent in Nederland.

Om schoon schip te maken had Van Noorwegen het altaar van alle ornamenten en tafellakens ontdaan zodat hij het meubelstuk met het wijwater symbolisch kon reinigen. Hij sprenkelde ook een regen van wijwater over de aanwezige gelovigen en een biechthokje dat naar verluidt het decor van een van de meest blasfemische scènes was.

In zijn preek bad hij nadien voor de makers van de film omdat hij van mening is dat christenen kwaad met goed moeten vergelden. "We moeten bidden dat deze mensen beseffen welke pijn ze hebben berokkend", zei hij. "We gaan heen in brede, vreugde en vriendschap. God wil dat wij oprechte liefde betuigen, zelfs aan hen die ons kwaad doen."