CIA-baas Brennan waarschuwt Trump

Zal Donald Trump eens hij echt president is het kunnen laten om in interviews of via Twitter met iedereen in de clinch te gaan die het niet met hem eens is? CIA-baas John Brennan lijkt er niet gerust op.

