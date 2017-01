De zwaarste aanval was er in ware Trump-stijl tegen de Duitse bondskanselier Angela Merkel. Volgens Trump heeft zij "een catastrofale vergissing" begaan door alle vluchtelingen toe te laten in Duitsland. In 2015 zijn er bijna een miljoen vluchtelingen in Duitsland aangekomen. Vorig jaar is dat echter fors teruggevallen en zijn er ook een aantal vertrokken.

Niettemin heeft Trump Merkel en haar "Wir schaffen dass" tot schietschijf gemaakt en dat is ook niet verbazend. In eigen land was het inperken van de immigratie, vooral dan van moslims en mensen uit Latijns-Amerika via Mexico, een van de kernpunten van zijn verkiezingsbeloftes. Toch is de hevigheid van zijn uitspraak opvallend, want Merkel is toch met stip de belangrijkste regeringsleider in Europa en Trump zal met haar moeten samenwerken.