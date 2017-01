De meeste waarnemers gaan ervan uit dat het in de tweede en beslissende ronde tot een tweestrijd zal gaan tussen ex-premier François Fillon, de kandidaat van de conservatieve "Républicains", en Marine Le Pen van het extreemrechtse Front National.

Dat is echter niet zo zeker meer, want in de peilingen komt de voormalige minister van Economie Emmanuel Macron steeds dichter aansluiten bij de twee koplopers. Macron was minister onder Hollande, maar is geen lid van de PS en heeft zijn eigen beweging "En marche".

Als figuur in het centrum zou hij zowel gematigde kiezers van links als rechts kunnen aanlokken. Macron is intelligent en mediageniek en volgens sommige media zou hij kunnen rekenen op de steun van huidig president François Hollande. Of dat nog een referentie is in de huidige situatie, is niet duidelijk, maar Macron kan zeker nog een rol spelen.