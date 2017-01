Op zijn rondreis was Abe overigens eerder ook in de Filipijnen en in Australië en nadien zal hij ook Vietnam bezoeken. Ook daar kondigt hij Japanse investeringen aan om de Chinese invloed in te dijken.

Japan is een trouwe bondgenoot van de Verenigde Staten en schakelde zich moeiteloos in in de alliantie die de VS in het Verre Oosten aan het uitbouwen is met traditionele bondgenoten zoals Australië Nieuw-Zeeland en de landen in Zuidoost-Azië tegenover de groeiende Chinese invloed.

Dat is dan gericht tegen China, maar Japan wil blijkbaar toch alle troeven in handen houden nu de onvoorspelbare Donald Trump president wordt in de VS. De Japanse invloed -samen met de aanwezigheid van de Japanse marine- is overigens aan het groeien in de regio. Nu Trump onzeker is, ziet Abe de kans om een mogelijk machtsvacuüm in die regio te benutten tussen de VS en China in.