Trump in de clinch met burgerrechtenactivist John Lewis

De verkozen Amerikaanse president Donald Trump ligt in de clinch met Democratisch Congreslid en alom gerespecteerd burgerrechtenactivist John Lewis. Die laatste had gezegd dat Trumps verkiezing illegitiem is, en dat hij niet naar diens inauguratie komt volgende vrijdag. De president-elect viel Lewis daarna aan op Twitter.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Trump in de clinch met burgerrechtenactivist John Lewis

De verkozen Amerikaanse president Donald Trump ligt in de clinch met Democratisch Congreslid en alom gerespecteerd burgerrechtenactivist John Lewis. Die laatste had gezegd dat Trumps verkiezing illegitiem is, en dat hij niet naar diens inauguratie komt volgende vrijdag. De president-elect viel Lewis daarna aan op Twitter.