Rutte sluit nu echter een nieuwe gedoogsteun of samenwerking met Wilders volledig uit. Dat komt door de uitspraken van Wilders over Marokkanen en zijn zware kritiek op de rechterlijke macht na zijn veroordeling voor die uitlatingen.

De premier gaat zo in tegen een aantal stemmen binnen de VVD die samenwerking met niemand willen uitsluiten. De uitsluiting van Wilders door Rutte geldt echter niet voor diens kiezers. "Er zijn veel mensen die voelen dat de politiek niet meer van hen is en die zich grote zorgen maken over het land. Met die kiezers wil ik in gesprek", liet Rutte zich ontvallen.

Midden maart zijn er verkiezingen in Nederland. Volgens de peilingen zouden de huidige regeringspartijen, de liberale VVD en de sociaaldemocratische PvdA fors verliezen en zou de PVV van Wilders groter worden dan de VVD. Dat wil nog niet zeggen dat Wilders in de regering komt, want zowat alle partijen schuwen nu samenwerking met hem.

Wilders heeft alvast bitsig gereageerd. In een korte tweet schrijft hij: "De arrogantie van de macht. Corrigeert Rutte. Op 15 maart".