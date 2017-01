In de jaren na de mirakelnoodlanding werden bijna 70.000 vogels gedood in de buurt van de luchthavens van LaGuardia en Newark in New York, zo meldt persagentschap AP. Het gaat onder meer om 28.000 meeuwen, 16.800 spreeuwen, 6.000 bruinkopkoevogels en 4.500 duiven. Maar dat kon dus niet verhinderen dat het aantal aanvaringen tussen vogels en vliegtuigen in de buurt van die luchthavens is toegenomen.

Zo vonden er tijdens de vijf jaar voorafgaand aan het Hudson-incident jaarlijks gemiddeld 158 botsingen met vogels plaats, in de zes jaren na het incident waren dat er gemiddeld 299 per jaar. Al kan dat ook liggen aan de nauwkeurigere rapportage over dergelijke incidenten.