Congreslid Lewis - een alom gerespecteerd burgerrechtenactivist - had zelf aangekondigd niet naar de ceremonie in Washington te zullen gaan omdat hij Trump geen legitieme president vindt. Trump reageerde bijzonder geïrriteerd via Twitter en viel Congreslid Lewis persoonlijk aan.

Voor verschillende Democraten was dat de druppel. "Als je John Lewis beledigt, dan beledig je heel Amerika", aldus de Democratische vertegenwoordiger voor New York Yvette Clark. "Ik zal de inauguratie van Trump NIET bijwonen", liet zij weten via Twitter.

Ook anderen trekken om die reden vrijdag niet naar de Mall in Washington om Trump de eed te zien afleggen. "Voor mij is het vrij simpel: sta ik achter Trump of achter John Lewis? Ik sta aan de kant van John Lewis", liet Ted Lieu - volksvertegenwoordiger uit Californië - weten.