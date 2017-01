Het schandaal rond de dieselfraude bij VW brak in het najaar van 2015 uit, nadat de Amerikaanse milieudienst het nieuws naar buiten had gebracht. De top van Volkswagen heeft tot dusver altijd gezegd dat zij pas in september achter het schandaal kwam, dankzij de Amerikaanse diensten.

Maar uit interne documenten zou blijken dat Winterkorn al in juli 2015 rechtstreeks op de hoogte was gebracht van het gesjoemel. Winterkorn zou toen hebben besproken hoe de autobouwer de zaak zou uitleggen aan de Amerikaanse autoriteiten.

Mogelijk was de voormalige VW-topman zelfs nog vroeger op de hoogte. Zo hebben enkele kroongetuigen in het dossier beweerd dat zij al in 2012 en in 2014 met een dichte vertrouweling van Winterkorn een gesprek hadden over sjoemelsoftware. Dat schrijft Süddeutschen Zeitung.

Winterkorn nam eind september 2015 ontslag omdat zijn positie onhoudbaar was geworden door het schandaal. Bij de Duitse justitie loopt een onderzoek naar Winterkorn, omdat hij beleggers te laat op de hoogte zou hebben gebracht van het schandaal waardoor zij grote financiële schade leden.