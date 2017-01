Die Welt am Sontag bericht over verschillende elementen die in het tussenrapport zouden staan. Zo zou Anis Amri niet alleen een drugsdealer zijn geweest, hij zou zelf ook regelmatig ecstasy en cocaïne hebben genomen. In zijn geboorteland Tunesië zou hij ook al opgemerkt zijn wegens drugsdelicten en in Berlijn zou hij drugs hebben verkocht. De onderzoekers zouden zich nu afvragen of hij op het moment van de aanslag in Berlijn ook onder invloed was.