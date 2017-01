Harde kritiek aan het adres van Trump uit de mond van Lewis, die ook voor het eerst in drie decennia niet naar een inauguratie van de Amerikaanse president komt. De reactie van Trump liet niet op zich wachten. Uiteraard op Twitter schreef de verkozen VS-president: "Congreslid Lewis kan beter zijn tijd spenderen aan het er bovenop helpen van zijn district, dat in een verschrikkelijke staat is, eerder dan valselijk te klagen over de verkiezingsresultaten. Allemaal blablabla, geen actie, geen resultaten. Triest!"

Trump hield zich dus - zoals gewoonlijk - niet in om kritiek op zijn persoon en verkiezing neer te sabelen. Toch is de timing opvallend. Dit weekend staat namelijk in het teken van de herdenking van burgerrechtenactivist Martin Luther King. De Afrikaans-Amerikaanse Lewis heeft nog aan de zijde van King gedemonstreerd voor gelijke rechten en geniet daarvoor groot respect in de Verenigde Staten.