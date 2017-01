In de jaren 50 was 85% van alle Chinezen analfabeet, het lezen en schrijven was traditioneel enkel voorbehouden voor de elite van het hof, de adel, de "literaten" en de hogere burgerij.

Het nieuwe systeem -pinyin genoemd- werd door de communisten gebruikt om het analfabetisme terug te dringen. Nu kan bijna iedereen in China lezen en schrijven. In de Chinese gemeenschappen buiten de Volksrepubliek zoals in Hongkong en Taiwan wordt dat systeem echter niet gebruikt.

Het was niet zo bedoeld, maar pinyin maakt het ook mogelijk om Chinese karakters vandaag op computers en smartphones in te tikken. Voor westerlingen is pinyin soms verwarrend, maar het systeem was dan ook niet bedoeld om buitenlandse toeristen wegwijs te maken in de uitspraak van Chinese woorden.