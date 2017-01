Onlangs heeft een journalist een stuk menselijk bot gevonden op de rampplek. Hij is op terugreis naar Nederland op de luchthaven van Schiphol tegengehouden met de menselijke resten in zijn bagage en die zijn dan door de overheid in beslag genomen. De nabestaanden van de slachtoffers zijn verbolgen over het nieuws dat er nog menselijke resten te vinden zijn op de rampplek en eisen een nieuwe onderzoek.

Het openbaar ministerie in Nederland had eerder al gewaarschuwd dat het mogelijk was dat er in de loop van de tijd nog meer resten zouden worden gevonden, maar volgens de slachtoffers is het stukje bot gevonden op een plaats waar die resten niet werden verwachten. "We willen vooral voorkomen dat de wonde weer wordt opgetrokken als er weer resten worden gevonden", zegt Evert van Zijtveld, de woordvoerder van de slachtoffers aan de NOS.