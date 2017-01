Twee Oeigoeren opgepakt voor aanslag in nachtclub Istanbul

VN: "Crisis in Nigeria wordt door terreur Boko Haram alsmaar erger"

In de hele regio van het Tsjaadmeer hebben 10,7 miljoen mensen dringend hulp nodig. 2,4 miljoen mensen zijn op de vlucht. Een deel kan terecht in vluchtelingenkampen, maar de meesten moeten elders onderdak zoeken. Onze reporter Stijn Vercruysse is ter plaatse.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

VN: "Crisis in Nigeria wordt door terreur Boko Haram alsmaar erger"

In de hele regio van het Tsjaadmeer hebben 10,7 miljoen mensen dringend hulp nodig. 2,4 miljoen mensen zijn op de vlucht. Een deel kan terecht in vluchtelingenkampen, maar de meesten moeten elders onderdak zoeken. Onze reporter Stijn Vercruysse is ter plaatse.