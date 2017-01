Volgens het bedrijf Conal International Trading Co gaat het om een fout die gemaakt werd bij het fabriceren van de schoenen in China. Het is ook zeker niet met opzet gedaan. "We zullen niet langer schoenen met die schoenafdruk verkopen. We zouden nooit een design maken die haat promoot."

De Reddit-post van de schoenafdruk is intussen meer dan twee miljoen keer bekeken en verschillende internetgebruikers maakten er mopjes over. Zo schreven ze dat de schoenen "HEILY recommended" zijn en dat ze "NEIN out of 10" krijgen als score.

Volgens The Washington Post zouden de schoenen ook de aandacht getrokken hebben van een neo-Nazi website. Daar werden ze een "must have", een hebbeding, genoemd.