"Michelle was het moeilijkst te overtuigen om dit te doen"

Nu president Obama en zijn gezin de deuren van het Witte Huis achter zich dichttrekken, is hij opnieuw te gast bij Steve Kroft in "60 minutes" op de Amerikaanse zender CBS. Het is de 18e keer dat Barack Obama dat toezegt, een record. "Michelle zei altijd: Barack is precies het soort mens die ik als president zie. Alleen niet terwijl hij met mij getrouwd is."

VRT ???media.video.type.mz_vod???

"Michelle was het moeilijkst te overtuigen om dit te doen"

Nu president Obama en zijn gezin de deuren van het Witte Huis achter zich dichttrekken, is hij opnieuw te gast bij Steve Kroft in "60 minutes" op de Amerikaanse zender CBS. Het is de 18e keer dat Barack Obama dat toezegt, een record. "Michelle zei altijd: Barack is precies het soort mens die ik als president zie. Alleen niet terwijl hij met mij getrouwd is."