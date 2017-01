Noodweer houdt ook huis in onze buurlanden

Sneeuw, wind en regen; ook in andere landen in Europa hebben ze te lijden onder het noodweer. Voor de Italiaanse kust liep een schip vast. In Duitsland was er vooral ellende op de weg enn ook Frankrijk deelt in de klappen.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Noodweer houdt ook huis in onze buurlanden

Sneeuw, wind en regen; ook in andere landen in Europa hebben ze te lijden onder het noodweer. Voor de Italiaanse kust liep een schip vast. In Duitsland was er vooral ellende op de weg enn ook Frankrijk deelt in de klappen.