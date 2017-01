In 1978 - opnieuw onder het alziend oog van de pers - scheidde het paar, nadat ze twee jaar daarvoor al aangekondigd hadden dat ze apart zouden leven. Het was de eerste Britse koninklijk scheiding sinds Henry VIII vier eeuwen daarvoor. Amper een maand nadat de scheidingspapieren officieel getekend waren, hertrouwde Snowdon met Lucy Lindsay-Hogg. Dat Snowdon een womanizer was bewezen zijn latere affaires.

Toch bleef hij op goede voet staan met zijn ex-vrouw en de hele koninklijke familie. Zo nam hij nog een groot aantal foto's voor Buckingham Palace. Maar dichte vrienden beaamden dat hij een gelukkiger man werd toen hij zijn vrijheid herwonnen had. Over zijn fotografisch talent zei hij ooit: "Iemand wordt alleen fotograaf omdat hij een slechte tekenaar is".