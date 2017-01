Terreur, burgeroorlog, oorlog, etnische zuivering, polarisering, vluchtelingen: ons onvermogen om conflicten op te lossen zal ons ook dit jaar weer parten spelen. Volgende week wordt Donald Trump de 45e president van de VS en later dit jaar zijn er verkiezingen in Nederland, Frankrijk en Duitsland: allemaal landen waar het populisme populair blijkt. Meer stoere taal krijgen we te horen, en dat leidt tot onzekerheid.

De vele conflicten in de wereld illustreren dat we er maar niet in slagen onderlinge meningsverschillen te overbruggen. "Ik ben erg somber", zegt professor Ko Colijn, verbonden aan het Nederlandse Instituut voor Internationale Betrekkingen Clingendael. Hij verwacht weinig goeds van de nieuwe Amerikaanse president: "Ik denk dat hij veel ellende zal veroorzaken. Ik had gehoopt dat hij zijn campagneretoriek achterwege zou laten, maar nu blijkt dat hij onverantwoordelijk blijft doen."

Volgens Colijn krijgen we niet noodzakelijk meer open conflicten, maar komen we terecht in een klimaat waarbij de grootmachten het voortdurend met elkaar oneens zijn. "Daardoor krijgen we wellicht meer unilaterale interventies in plaats van VN-initiatieven. Dergelijke interventies zijn ingegeven door eigenbelang, en degene die eerst is, trekt aan het langste eind. Dat hebben we onlangs nog gezien met de Russen in Syrië."