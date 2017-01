Zware wegverzakking in San Francisco: "Nu is het een hindernissenparcours"

Na een week van hevige regenval is in de buurt van San Francisco Bay in Californië een groot segment van de weg 9 meter naar beneden gezakt. De kloof is zo'n 30 meter breed. Fietsers vatten het sportief op.

