Zoals de naam het zegt ligt de Zuid-Chinese Zee ten zuiden van China, maar ze grenst ook aan andere landen in de regio. Het gaat om Vietnam, Maleisië, Brunei, de Filipijnen en Taiwan. De zee is een strategisch belangrijk gebied waar verschillende handelsroutes doorheen lopen en dat bovendien ook rijk is aan grondstoffen. De eilandjes in de zee worden dan ook geclaimd door de omliggende landen.