De uitspraken van Tillerson over het "illegaal in bezit nemen van betwiste gebieden in de Zuid-Chinese Zee" door China zijn in China zelf zeer slecht aangekomen.

China controleert al vele tientallen jaren een eilandengroep in de Zuid-Chinese Zee maar stelde zich de voorbije jaren veel agressiever op in het gebied. Het heeft zich alle eilanden en atollen in de zee toegeëigend, zeer tot ongenoegen van de andere landen in de regio. Want ook onder meer Vietnam, de Filipijnen en Taiwan eisen de eilanden en de visrijke gebieden errond op.

In een verdere uiting van machtsvertoon heeft China intussen al voor 3.000 hectare aan kunstmatige eilandjes gecreëerd in het gebied, onder meer om er zijn militaire installatie uit te bouwen. China stuurde begin deze maand ook het vliegdekschip Liaoning met een vloot naar het gebied om er te oefenen met Shenyang J-15 gevechtsvliegtuigen.