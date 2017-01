Prinses Mette-Marit laat weten dat het voor Marius nooit gemakkelijk is geweest. Sinds haar huwelijk met kroonprins Haakon in 2001 kwam de jongen in de schijnwerpers te staan. Marius vat binnenkort studies aan in Californië en Mette-Marit acht het moment geschikt om meer privacy voor hem te vragen. In de Scandinavische pers is Marius van nabij gevolgd geweest en hij belandde met zijn "jeugdzonden" in de kranten.

Mette-Marit had voor Haakon een relatie met Morten Borg. Samen kregen ze in 1997 zoon Marius. Na de breuk kwamen ze overeen om hem samen op te voeden, wat tot hiertoe altijd gelukt is. Haakon en de rest van de Noorse koninklijke familie hebben nooit een probleem gemaakt van Marius. De jongen draait mee aan het hof, zo is hij vaak aanwezig op officiële aangelegenheden. Van in het begin was wél duidelijk dat hij geen aanspraak kon maken op een titel, laat staan dat hij in aanmerking zou komen voor de troon. De troonopvolger na Haakon is Ingrid Alexandra, het eerste kind van Haakon met Mette-Marit samen.

De prinses laat in de mededeling ook weten dat Marius zich voortaan terugtrekt uit officiële plichtplegingen maar belangrijke familiale aangelegenheden blijft bijwonen.