De Thalystrein is gisteravond in Brussel-Zuid vertrokken en is in het noorden van Frankrijk tot stilstand gekomen. "Door het noodweer en de windstoten waren er boomstronken op het spoor terechtgekomen", zegt Frank Renout, VRT-correspondent in Frankrijk. "Later bleek dat ook de trein zelf was geraakt." Het had tot gevolg dat zo'n 180 reizigers een nacht hebben moeten doorbrengen op de trein.

Volgens de inzittenden was er geen elektriciteit meer en geen verwarming. In de vroege ochtend heeft het Thalyspersoneel dekentjes uitgedeeld. "We moesten ze per twee of per drie delen", meldt een misnoegde reiziger aan Europe 1. "Het was verschrikkelijk. Geen licht, geen verwarming. Het was ijskoud en pikdonker. Het was veruit de ergste nacht van mijn hele leven."

De passagiers zijn vanmorgen vroeg aangekomen in Arras en daar op een nieuwe Thalys richting Parijs gestapt.