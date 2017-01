Hoogbejaarde panda extra in de watten gelegd

Het is feest in de zoo van Fuzhou, in de Chinese Provincie Fujian, want panda Basi is jarig. Terwijl zijn soortgenoten gemiddeld maar 12 jaar leven, viert Basi vandaag zijn 37e verjaardag. De hoogbejaarde panda is ooit de mascotte geweest van de Aziatische spelen in Peking in 1990.

