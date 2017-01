Verlaten voertuigen door sneeuwstorm in Oregon, sneeuwpret in de zoo

De westkust van de VS wordt al enkele dagen getroffen door zware sneeuwval. In Portland viel een recordhoeveelheid sneeuw. Scholen werden uit voorzorg gesloten en veel wegen zijn onbereikbaar voor het verkeer. De dieren in de Oregon zoo hebben geen last van het sneeuwtapijt. Voor hen kan de pret niet op.

yt

Verlaten voertuigen door sneeuwstorm in Oregon, sneeuwpret in de zoo

De westkust van de VS wordt al enkele dagen getroffen door zware sneeuwval. In Portland viel een recordhoeveelheid sneeuw. Scholen werden uit voorzorg gesloten en veel wegen zijn onbereikbaar voor het verkeer. De dieren in de Oregon zoo hebben geen last van het sneeuwtapijt. Voor hen kan de pret niet op.