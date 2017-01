CNN is in 1980 als kabeltelevisienetwerk opgericht door Ted Turner. Sinds 1995 is de zender ook online actief. De Golfoorlog van 1991 betekende de grote doorbraak toen de verhalen van CNN-reporters in Irak wekenlang de wereldpers haalden. CNN was ook de eerste landelijke zender die op 11 september 2001 de uitzendingen onderbrak om over de aanslagen in New York, Pennsylvania en Washington te berichten.

De kritiek van Trump op CNN is tot slot in zekere zin ironisch. Sinds 2012 staat ene Jeff Zucker aan het hoofd van CNN Worldwide. Voorheen was hij jarenlang een van de toplui van concurrent NBC. Het was onder zijn leiderschap als hoofd van NBC Entertainment dat die zender "The apprentice" lanceerde, het realityprogramma dat Trump ongemeen populair maakte.