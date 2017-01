Christopher Wilkins werd schuldig bevonden aan dubbele moord in 2005, die het gevolg was van een mislukte drugstransactie. Tijdens zijn proces bekende hij nog meer misdaden, waaronder een andere moord.

De 48-jarige man werd woensdag om 18.29 uur (donderdag 1.29 uur Belgische tijd) in de gevangenis van Huntsville, zo zei een woordvoerder.

In de hele VS werden er vorig jaar 20 executies uitgevoerd. Texas is traditioneel de staat die het meeste executies uitvoert, maar voerde er in 2016 met zeven executies twee minder uit dan Georgia.

Net als andere staten die de doodstraf uitvoeren kampt Texas met een tekort aan de stoffen die gebruikt worden voor de dodelijke injecties, omdat vooral de Europese farmaceutische bedrijven ze weigeren te leveren. De Texaanse autoriteiten hebben de Food and Drug Administration (FDA) vorige week gedagvaard, omdat die de staat belet de dodelijke producten in te voeren.

In oktober 2015 probeerden Texas en Arizona in het geheim natriumthiopental te importeren vanuit Indië, maar de FDA nam ze in beslag omdat ze het gebruik van de stof voor executies illegaal achtte.

Het debat over de injecties zal deze maand vermoedelijk weer opleven, aangezien Virginia en Ohio executies met midazolam gaan uitvoeren. Dat product is erg controversieel omdat gevangenen die het in het verleden toegediend kregen stikten en duidelijk leden tijdens hun executie.