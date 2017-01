Duizenden vluchtelingen zitten maanden vast op Lesbos

De beelden van de vluchtelingen in de sneeuw op het Griekse eiland Lesbos waren confronterend. Maar ook nu het daar minder koud is, blijft de situatie penibel. Duizenden mensen zitten al maanden vast in het overvolle vluchtelingenkamp van Moria.

