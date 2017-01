"Het is niet echt een rapport. Het is eerder een samenraapsel van nota's. Over de inhoud daarvan kan je als buitenstaander niets zeggen", zegt Kristof Clerix in "De afspraak" op Canvas. "Het is gewoon niet duidelijk of dit informatie of desinformatie is die bewust is gelekt naar bepaalde journalisten of media om iemand in diskrediet te brengen."

Eén ding weet Clerix wel zeker als specialist in de materie: "In de wereld van intelligence is alles mogelijk, en vaak overtreft de realiteit de fictie. Dát is het vertrekpunt."

Over de nota van de Amerikaanse inlichtingendienst zelf en de inhoud kan hij weinig zeggen. "Wat je wel kan zeggen, is hoe inlichtingendiensten in het algemeen werken. Een basisregel is money, ideology, compromise, ego." Hij licht toe: "Hoe kan je mensen voor je laten werken? Door in te spelen op een van die vier facetten. Door hen geld aan te bieden, door de ideologie te bespelen, door iemand te chanteren of door op zijn ego in te spelen."

"Op zijn persconferentie ontkent Trump in alle toonaarden het seksverhaal, maar hij zegt niets over de contacten die er gedurende vijf jaar met de Russen zouden zijn geweest. Dat zullen we waarschijnlijk nooit weten", geeft Amerikakenner Johan Depoortere mee, in een niet zo ver verleden nog VRT-correspondent in de VS.

Kristof Clerix blijft sceptisch. "Als dat zou kloppen dat Trump 5 jaar lang contact zou hebben gehad met de Russische geheime diensten, dan zou dat een enorme blamage betekenen voor de Amerikaanse contraspionnage. Je zou toch verwachten dat zij dit in de gaten hebben gehad."

Toch is het hele verhaal niet helemaal onwaarschijnlijk. "Zonder mij uit te spreken over de inhoud van dit rapport is de methode de klassieke methode waarvoor onder meer de Russen gekend zijn."