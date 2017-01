Trump is veel offensiever dan normale politici en heeft duidelijk een moeilijke relatie met zowel de media als met de Amerikaanse inlichtingendiensten.

Inzet was een bericht van BuzzFeed dat door de tv-zender CNN geciteerd werd op basis van de inlichtingendiensten. Volgens dat verhaal dat op geen enkele manier geverifieerd kon worden, zou Trump al vijf jaar lang steun gekregen hebben van de Russische geheime dienst FSB die bovendien compromitterende informatie over seksuele uitspanningen met Russische prostituées zou hebben.

Donald Trump is daar woedend over, maar hij was opvallend lief voor de meeste media en had zelfs lof voor de manier waarop The New York Times -een krant die erg kritisch staat tegenover hem- met dat verhaal was omgesprongen.

Dat was anders met de aanwezige journalist van CNN, nochtans een erg gerespecteerd man, die afgesnauwd werd en geen vragen mocht stellen van de president-elect.