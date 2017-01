Helemaal in het begin van zijn persconferentie bedankte Donald Trump een heel aantal nieuwsorganisaties: "Sommigen hebben mij de voorbije jaren niet zo goed behandeld, maar ze zijn zo sterk uitgekomen tegen het fake nieuws en het feit dat het geschreven was door één specifieke nieuwsgroep en televisiestation." Een duidelijke sneer naar CNN, dat deze morgen nog berichtte over bezwarend materiaal over Trump dat in handen zou zijn van Donald Trump.

Dat het rapport hem hoog zit, bleek ook uit de rest van de persconferentie. Hij verwees naar BuzzFeed - het nieuwsmedium dat het rapport ook publiceerde - als "een falende hoop afval". "Ze zullen de consequenties ondergaan van hun berichtgeving", sprak hij dreigende taal.

Dat werd nog duidelijker tijdens het vragenrondje van de journalisten. Toen een journalist van de Amerikaanse nieuwszender CNN een vraag wilde stellen, werd hij bewust overgeslagen. "Nee, niet u, uw nieuwsorganisatie is verschrikkelijk. Ik ga u geen vraag geven. U bent fake nieuws", luidde Trumps boodschap. De journalist sputtert tegen en probeert uit alle macht toch zijn vraag te stellen, maar Donald Trump wijkt niet.