De broer en zus hebben virtueel geprobeerd om in te breken bij een hele waslijst aan voorname Italianen: voormalige premiers Matteo Renzi en Mario Monti, het hoofd van de Europese Centrale Bank Mario Draghi, kardinaal Gianfranco Ravasi...

Draghi was het doelwit op 23 juni vorig jaar, de dag van het brexitreferendum. Zijn account bij Banca d'Italia, waar hij vroeger gouverneur was, werd geviseerd. Renzi's persoonlijke account werd vorig jaar, terwijl hij nog premier was, aangevallen.