In de hoorzitting in de Senaatscommissie verdedigde Tillerson zich tegen zijn eerder nauwe banden als topman van Exxon Mobil met de Russische president Vladimir Poetin, van wie hij in 2013 een onderscheiding heeft gekregen.

Volgens Tillerson is "Rusland vandaag een bedreiging. Het is Oekraïne binnengevallen, heeft de Krim bezet en steunt Syrische troepen die op een brutale manier het oorlogsrecht schenden. Onze NAVO-bondgenoten hebben alle reden om verontrust te zijn over Rusland", zei hij nog.

Hij gaf toe dat "recente activiteiten van Rusland ingaan tegen de Amerikaanse belangen" en zei dat "het een redelijke veronderstelling is dat Poetin wist van Russische inmenging in de presidentsverkiezingen in de VS vorig jaar". Dat is opmerkelijk, want Tillerson gaat zo in tegen de verklaringen van president-elect Donald Trump.

Op de vraag of hij Poetin een oorlogsmisdadiger zou noemen in verband met de wreedheden in Syrië, hield Tillerson zich op de vlakte: "Ik zou die term niet gebruiken".

Tillerson probeert op die manier het wantrouwen over zijn persoonlijke band met Poetin weg te nemen. Onder meer de Democratische, maar ook Republikeinse senatoren hebben daar vragen bij. De Republikeinse presidentskandidaat Marco Rubio zei zelfs "ernstige bedenkingen te hebben" over zijn partijgenoot Tillerson.