Trump: "Goede kans dat ik niet zal kunnen opschieten met Poetin"

De verkozen president Donald Trump staat de pers te woord in zijn thuisstad New York. Hij geeft er toelichting over hoe hij zijn zakenbelangen zal scheiden van z'n presidentschap. Trump sprak er vol zelfvertrouwen over zijn plannen en noemde zichzelf "de grootste banenschepper die God ooit heeft gemaakt". Maar er was ook aandacht voor Rusland.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Trump: "Goede kans dat ik niet zal kunnen opschieten met Poetin"

De verkozen president Donald Trump staat de pers te woord in zijn thuisstad New York. Hij geeft er toelichting over hoe hij zijn zakenbelangen zal scheiden van z'n presidentschap. Trump sprak er vol zelfvertrouwen over zijn plannen en noemde zichzelf "de grootste banenschepper die God ooit heeft gemaakt". Maar er was ook aandacht voor Rusland.