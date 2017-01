Soenens: "Obama koos voor optimisme en verzoening"

Björn Soenens is vanaf nu de vaste VRT-correspondent in Amerika. Ook hij volgde de afscheidsspeech van Obama. Het eerste wat Björn opviel is dat Obama heeft gekozen om optimisme uit te dragen in zijn laatste speech.

