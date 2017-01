Het geduld en de onderhandelingstechnieken van Freeland hebben blijkbaar indruk gemaakt op de liberale Canadese premier Justin Trudeau (foto in tekst). "Haar vermogen om verschillende situaties tegelijk op wereldvlak aan te pakken kwam tot uiting in haar enorm succes om het CETA-akkoord met de EU goedgekeurd te krijgen", aldus de premier.

De benoeming lijkt ook een vooruitspiegeling op het aantreden van de nieuwe Amerikaanse president Donald Trump. Die wil het NAFTA-vrijhandelsakkoord tussen de VS, Canada en Mexico heronderhandelen of gewoon afvoeren en is voorstander van een keihard handelsbeleid. Zo wil Trump het TPP-vrijhandelsakkoord in de Stille Oceaan gewoon opzeggen.

Voor Canada zijn de Verenigde Staten de belangrijkste handelspartner en Ottawa hoopt nu dat Freeland de belangen van Canada kan verdedigen tegenover Trump.

Nog een detail: Freeland spreekt vijf talen, waaronder Russisch, maar dat maakt haar niet populair in Moskou. Ze is van Oekraïense afkomst en een uitgesproken criticus van de Russische president Vladimir Poetin en kreeg in 2014 een inreisverbod in Rusland opgelegd.