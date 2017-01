Het staat voor De Ceukelaire evenwel vast dat de Russen niet alleen bij de Democratische partij hebben ingebroken, maar ook bij de Republikeinen. "Daar zal ook wel wat informatie over Trump te garen geweest zijn, dus het bezwarend materiaal kan best door hacking verzameld zijn. Bovendien weet Trump amper iets over hacking. Zo sprak hij ooit over hackers als "dikke, oude mensen in een kelder". Dat bewijst hoe technisch onwetend hij is over het fenomeen."

Toch gelooft hij niet dat alle Russische aanvallen gesponsord worden door de regering. "Er zal wel een vast team zijn - dat is in de Verenigde Staten met de NSA ook zo -, maar meer en meer wordt er ook uitbesteed. Of er worden prijzen op geplakt. Zo kunnen ook individuen op eigen houtje een land platleggen."