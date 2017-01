Hel breekt los in zwaarbeveiligde Amerikaanse gevangenis

De Amerikaanse overheid heeft deze beelden vrijgegeven van een opstand in een zwaarbeveiligde gevangenis in Massachusetts. We zien in totaal 47 gedetineerden die met messen en buizen alles vernielen wat ze op hun weg tegenkomen.

VRT ???media.video.type.mz_vod???

Hel breekt los in zwaarbeveiligde Amerikaanse gevangenis

De Amerikaanse overheid heeft deze beelden vrijgegeven van een opstand in een zwaarbeveiligde gevangenis in Massachusetts. We zien in totaal 47 gedetineerden die met messen en buizen alles vernielen wat ze op hun weg tegenkomen.