Wat volgde was een opsomming van de verwezenlijkingen van zijn presidentschap en regering. "Als ik jullie 8 jaar geleden had verteld dat we de grote recessie achter ons zouden laten, dat we de auto-industrie zouden redden, dat we de banden zouden aanhalen met Cuba en een bijkomende 20 miljoen Amerikanen gezondheidszorg zouden bieden, hadden jullie gezegd "de lat ligt wat te hoog". Maar we hebben het gedaan. Jullie hebben het gedaan. Jullie waren de verandering. Door jullie is Amerika een beter en sterker land geworden, dan toen we eraan begonnen zijn."

Als Obama het heeft over de inauguratie van zijn opvolger Donald Trump, begint het publiek te jouwen. "Nee, nee", reageert Obama herhaaldelijk. "We zullen een vredevolle overgang zien. Ik heb daar aan gewerkt, net als mijn voorganger Bush dat voor mij deed. We moeten allemaal onze regering helpen", probeerde Obama te sussen, met succes.

Toch kreeg Trump nog een veeg uit de pan. "We blijven het meest welvarende, sterkste en meest gerespecteerde land ter wereld. De toekomst is van ons. Maar dat potentieel is er pas als onze democratie werkt, als onze politici beter het fatsoen van ons volk weerspiegelen."