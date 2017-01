Eppink: "Wat rigoureuze aanpak betreft, kan dat tellen"

Een eigen presidentiële staf benoemen, is in de VS gewoonlijk een formaliteit. Er zijn er altijd wel een paar die onder vuur worden genomen, zegt politiek analist Derk-Jan Eppink, maar wellicht niet Jeff Sessions. "Die heeft een topman van de KKK naar de cel gestuurd en een ander lid is geëxecuteerd."

VRT

