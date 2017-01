Het begin van de hoorzitting werd verstoord door enkele actievoerders. "Hou dat racistisch varken weg van de macht", riep een zwarte vrouw voor ze door de politie werd buitengeleid. Ook later werd de hoorzitting af toe verstoord door protest.

Sessions ontkende dat hij sympathiseert met de racistische Ku Klux Klan. "Ik verafschuw de Klan en zijn hatelijke ideologie", zei hij, en erkende ook de verschrikkelijke gevolgen van systematische discriminatie van "onze zwarte broeders en zusters".

Sessions is al 20 jaar senator en staat bekend als een van de meest conservatieve leden van de Senaat. Zo is hij een tegenstander van de regularisatie van illegale immigranten die al jaren in de VS wonen en wil hij nieuwe immigratie zoveel mogelijk beperken. Hij zei dat hij streng zal optreden tegen al wie herhaaldelijk de Amerikaanse grenzen schendt.

In het verleden toonde hij zich een tegenstander van de legalisering van het homohuwelijk. Hij beloofde nu wel dat hij rechten van de LGBT-gemeenschap zal beschermen. In verband met het homohuwelijk zei hij de uitspraken van het Hooggerechtshof te zullen volgen

Met een eventueel onderzoek tegen Hillary Clinton, de Democratische tegenkandidaat van Donald Trump, zal Sessions zich niet persoonlijk inlaten. "Eerdere uitlatingen over haar kunnen vragen opwerpen over mijn objectiviteit", erkende hij. "Je kan een politiek meningsverschil niet veranderen in een juridisch geschil." Tijdens de kiescampagne had Donald Trump ermee gedreigd een speciale aanklager achter Clinton aan te sturen, hoewel hij daarop later is teruggekomen.