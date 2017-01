Elke president van de Verenigde Staten van Amerika neemt zijn plaats in de geschiedenis hoe dan ook in. De VS is dan ook het machtigste land ter wereld, zijn president is de "leider van de vrije wereld". Dat is voor Barack Obama niet anders.

Nog voor hij enige beleidsdaad als president stelde, werd hij overigens al een historische figuur. Obama was namelijk de eerste zwarte die zijn intrek kon nemen in het Witte Huis. "Dat an sich geeft hem een plaats in de geschiedenis", zegt professor Amerikaanse politiek Bart Kerremans.

De hele verkiezingsrace van 2008 was overigens speciaal. De Verenigde Staten zaten na acht jaar Bush in een diep dal, Obama had de verkiezingen gewonnen met een boodschap van hoop en verandering. "Er leek met Obama een historische ommekeer aangebroken in Amerika. De verwachtingen waren hooggespannen. Hij kreeg als aanmoediging de Nobelprijs voor de Vrede en werd zowat heilig verklaard nog voor hij iets gepresteerd had", vertelt VRT-journalist (en oud-Amerika-correspondent) Tom Van de Weghe.