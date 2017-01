Met de uitspraak van het Europees Hof van de Rechten van de mens komt een einde aan een rechtszaak die in 2008 begon. Een gelovige Zwitserse moslimfamilie, van Turkse afkomst, wilde haar twee dochters niet laten deelnemen aan de verplichte zwemlessen op school. Die zijn gemengd, en volgens het gezin laat hun geloof niet toe dat meisjes samen met jongens zwemmen.

Niet deelnemen aan de verplichte zwemlessen kan als meisjes in hun puberteit zijn, maar dat was toen nog niet het geval. Het kwam tot een rechtszaak en in 2010 werd de familie veroordeeld tot het betalen van een boete van 1.400 Zwitserse frank "omdat ze niet handelden volgens hun ouderlijke taak". De ouders vonden dat een inbreuk op artikel 9 van de Europese grondwet, dat het recht op vrije mening, geweten en geloof regelt.

De zaak belandde uiteindelijk voor het Europees Hof voor de Rechten van de Mens. De rechters daar hebben nu geoordeeld dat er inderdaad inmenging is in het principe van godsdienstvrijheid, maar dat er geen sprake is van een schending.