In 2005, toen Jared aan de New York University studeerde, belandde zijn vader Charles twee jaar in de cel voor belastingontduiking en illegale campagnedonaties. Jared -nog een prille twintiger in die tijd- nam de leiding van het bedrijf van hem over. Niet dat hij geen ervaring en/of inzicht had met geld en zaken doen: nog tijdens zijn tijd op Harvard had Jared een aardige duit bij verdiend door het opkopen van gebouwen in Somerville, Massachusetts en ze weer met winst te verkopen.

In 2007 kocht Kushner Companies onder leiding van Jared het kantoorgebouw aan 666 Fifth Avenue in New York voor 1,8 miljard dollar, een recordbedrag voor die tijd (zie foto). Jared werd officieel aangesteld als CEO van Kushner Companies in 2008, hij was toen 27. De daaropvolgende jaren kocht het bedrijf voor grote bedragen aan vastgoed op in New York, New Jersey en Baltimore. Twee jaar geleden nog verwierf het bedrijf een meerderheidsaandeel in het beroemde Times Square Building.