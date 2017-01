Ondertussen komen er reacties op de uitspraken van Trump. "Haar overschat noemen, is er ver over", vindt "Late show"-presentator Stephen Colbert. "Heeft u "Sophie’s choice" gezien? Of "The French lieutenant’s woman" en "Death becomes her"? U kunt weigeren om uw belastingen vrij te geven, meneer Trump, of spelen met een dictator. Maar Meryl Streep overschat noemen? Neen, dat gaat te ver."

Acteur George Clooney reageerde eerst op een sarcastische manier. "Ik heb altijd gezegd dat ze misschien wel dé meest overgewaardeerde actrice aller tijden is", zei de man, waarna hij serieuzer werd. "Heeft u geen land te leiden, meneer Trump."